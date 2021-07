Macron brengt 15.000 kilometer van huis hulde aan Jacques Brel

Op de tweede dag van zijn vierdaags bezoek aan Frans-Polynesië heeft Emmanuel Macron als eerste Franse president ooit voet aan wal gezet op de Markiezeneilanden. ‘Te Haka Iki Taaoa’, zoals zijn Polynesische naam luidt (dat betekent zoveel als ‘De grote chef die marcheert en ver zal gaan’) , bezocht er onder meer het graf van de Franse kunstschilder Paul Gauguin (1848-1903). Daarna ging het richting de laatste rustplaats van ‘onze’ Jacques Brel, door onze zuiderburen bij leven al geadopteerd als een van de groten van het Franse chanson.

Nadat Jacques Brel in 1967 gestopt was met optreden, reisde hij met zijn zeilboot de wereld rond. Hij verloor zijn hart aan de Markiezen en vestigde er zich definitief in 1974. Op de eilanden van de regio vond hij inspiratie voor zijn veertiende en laatste album, Les Marquises (uit 1977). Het zou een van zijn bestsellers worden. Brel overleed een jaar later, op zijn 49ste, in Parijs, maar werd volgens zijn laatste wens begraven op Hiva Oa, een van de Markiezeneilanden van Frans-Polynesië.