Ex-Genkie Albert Stuivenberg neemt afscheid van Welshe nationale ploeg

De Nederlander Albert Stuivenberg is niet langer assistent-bondscoach bij de nationale ploeg van Wales, zo maakte de Welshe Voetbalfederatie maandag bekend. Hij wil zich volledig richten op zijn rol als assistent bij de Engelse topclub Arsenal, kersvers werkgever van Albert Sambi Lokonga.

De ex-coach van Racing Genk was sinds 2017 bij de Welshe federatie aan de slag, als assistent van Ryan Giggs en later ook van Robert Page. Met Wales strandde hij het voorbije EK in de achtste finales, na een 0-4 nederlaag tegen Denemarken. In de kwalificaties voor het WK 2022 zijn ze in groep E tegenstander van de Rode Duivels. Op de openingsspeeldag haalden de Belgen het in Leuven met 3-0 van de Welshmen.

“Het was een eer”, aldus de trainer. “Voor Wales was het bovendien een hele bijzondere periode in het voetbal. Ik heb veel geleerd, op en naast het veld. Ik dank alle spelers voor hun harde werk en de supporters voor de fantastische wijze waarop ze ons alle wedstrijden hebben ondersteund.”

De Nederlander ging in december 2016 aan de slag als coach van Racing Genk, waar hij een jaar later werd ontslagen. Eerder coachte Stuivenberg onder meer de Nederlandse U17 (2006-2013) en Jong Oranje (2013-14). Van 2014 tot 2016 was hij aan de slag bij Manchester United.

