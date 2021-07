Verenigde Staten versoepelen reisbeperkingen voorlopig niet

Voorlopig versoepelen de Verenigde Staten de inreisbeperkingen voor reizigers uit Europa en andere landen niet. “Vanwege de deltavariant zullen we de bestaande reisbeperkingen op dit moment handhaven”, zei de woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki maandag.

De deltavariant zou ervoor zorgen dat het aantal coronagevallen in de VS stijgt, vooral onder de mensen die niet gevaccineerd zijn, aldus Psaki. Ze zei nog dat de kans klein is dat de komende weken de regels zullen aangepast worden.

Mensen uit de Schengenzone, Groot-Brittannië en Ierland kunnen sinds maart 2020 niet naar de VS reizen. De “travel ban” werd op verschillende data ook voor Zuid-Afrika, Brazilië, China, India en Iran ingevoerd.

Washington kondigde begin juni aan dat het samen met Canada, Mexico, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk werkgroepen zou oprichten om de kwestie van het internationale reizen aan te pakken. De Europese Unie opende eind vorige maand al haar grenzen voor de Amerikanen op voorwaarde dat ze gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen voorleggen. De EU-landen vroegen hetzelfde voor hun onderdanen die naar de VS willen reizen.

De Amerikaanse landsgrenzen met Canada en Mexico blijven tot op zijn minst 21 augustus gesloten voor mensen die geen ‘noodzakelijke reden’ hebben de VS in te reizen. Canada heeft ondertussen aangekondigd dat gevaccineerde Amerikanen vanaf 9 augustus de grens over kunnen, ook zonder noodzakelijke redenen. Dat wil zeggen dat ingeënte Amerikanen dan Canada kunnen bezoeken en er ook op vakantie kunnen gaan.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, die door de coronacrisis zwaar zijn getroffen, hebben maandenlang gelobbyd in Washington om de reisbeperkingen snel afgeschaft te krijgen. Ze wilden ‘s zomers graag weer massa’s toeristen naar de VS vliegen, onder meer uit Europa en Latijns-Amerika. Die pogingen zijn tot dusver vergeefs.