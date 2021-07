Team van Harvard gaat op zoek naar buitenaards leven

Een team onderzoekers van de Harvard Universiteit gaat op zoek naar buitenaardse technologie. Dat zullen ze doen aan de hand van telescopen en kunstmatige intelligentie.

Het project kreeg de toepasselijke naam Galileo en zal geleid worden door Avi Loeb, professor aan het astronomie departement van Harvard. Hij en zijn team zullen op zoek gaan naar extraterrestrial technological civilizations of buitenaardse technologische samenlevingen.

Het Galileo Project zal data analyseren van astronomische onderzoeken en observaties door telescopen. En zal een nieuw algoritme ontwikkelen op basis van kunstmatige intelligentie om zo mogelijke interstellaire reizigers, buitenaardse satellieten en Ufo's te identificeren.

“De wetenschap mag potentiële buitenaardse verklaringen niet verwerpen vanwege sociale stigma’s of culturele voorkeuren die niet bevorderlijk zijn voor de onbevooroordeelde en empirische wetenschappelijke methode,” zei Loeb in de verklaring. “We moeten nu ‘door nieuwe telescopen durven kijken’, zowel letterlijk als figuurlijk.”

LEES OOK. “Deze technologie heeft minstens 50 tot 1.000 jaar voorsprong op ons”: eerste details uit UFO-files

Loeb heeft eerder al gesuggereerd dat een kosmisch object genaamd Oumuamua, dat voorbij de aarde vloog in 2017, een voorbeeld is van buitenaardse technologie.

Of het Galileo Project ook effectief een antwoord zal kunnen bieden op de vraag of er wel degelijk buitenaards leven is, blijft af te wachten. Maar actief op zoek gaan naar fysiek bewijs maakt de kansen om zulke voorbeelden van buitenaardse technologie te vinden groter, klinkt het bij Harvard.