Eerste homoseksuele partnerschap officieel geregistreerd in Montenegro

In Montenegro is zondag voor het eerst officieel een partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht geregistreerd. Dat heeft de minister van Bestuur Tamara Srzentic op Twitter bekendgemaakt.

“Vandaag is een belangrijke dag voor de LGBTQI-gemeenschap in Montenegro en ik ben trots op het eerste geregistreerde partnerschap van mensen van hetzelfde geslacht in ons land”, aldus Srzentic. “Ik ben blij dat de uitvoering van de wet van start is gegaan en wens beide partners veel geluk en liefde in hun leven samen.”

De wet, die partners van hetzelfde geslacht bijna gelijkstelt aan het huwelijk tussen mannen en vrouwen, werd in juli 2020 door het parlement in hoofdstad Podgorica aangenomen, ondanks massale oppositie van de Servisch-Orthodoxe kerk. Koppels van hetzelfde geslacht mogen wel nog geen kinderen adopteren.

De pro-westerse president Milo Djukanovic en premier Zdravko Krivokapic proberen het NAVO-land Montenegro op koers te houden richting westen. Ze willen het Balkanland ook richting de Europese Unie leiden.