“Katten zijn vervangbaar”: Vlaamse overheid wil geen schadevergoeding betalen voor onterecht afgenomen huisdier

De eigenares van een kat is naar de Raad van State gestapt nadat haar huisdier onterecht afgenomen werd door de Inspectie Dierenwelzijn en vervolgens spoorloos verdween. Ze eiste een morele schadevergoeding voor het verlies, maar kreeg er van de advocaat van de Vlaamse overheid te horen dat “ze niet moest doen alsof haar wereld was ingestort”. “Katten zijn vervangbaar’, pleitte hij. “Op een paar weken tijd wen je aan een andere kat of is men het dier al grotendeels vergeten.”