Wereldprimeur voor België: wie in onze havens aanmeert, krijgt vaccinatie, ongeacht nationaliteit

Ons land startte op 26 juli met het vaccineren van buitenlandse zeevarenden in de Belgische havens, als eerste ter wereld, zo blijkt. De vaccinatiecampagne wil zeelui bereiken die vaak voor langere periodes op een schip zitten.

Zo’n 80.000 zeemannen- en vrouwen zijn werkzaam op de 5.500 schepen die jaarlijks aanleggen in de Belgische havens. Een groep die vaak over het hoofd wordt gezien al het aankomt op coronamaatregelen, maar wel vatbaar is voor corona-uitbraken aan boord. Ook zijn vele zeevaarders afkomstig uit landen waar weinig of geen coronavaccins beschikbaar zijn. Wie aanmonstert, afmonstert of aan boord van een zeeschip in een Belgische haven verblijft of werkt, komt in aanmerking voor een spuitje. Vaccineren gebeurt eenmalig, met het Johnson & Johnson vaccin, zegt adviseur communicatie van minister van Quickenborne Maxime Laporte.

“Er zijn drie locaties waar gevaccineerd wordt: Gent, Antwerpen en Zeebrugge. En er zullen vijf teams gemobiliseerd worden, waarbij telkens een arts en twee verpleegsters. We sturen de medische teams aan boord van het schip, om het risico tot verspreiding te beperken. We zijn de eersten ter wereld die de zeevaarders aan boord vaccineren.”

Volgens Hilde Bruggeman van de Antwerpse Scheepvaartvereniging is het een win-win situatie. “Reders zijn al langer op zoek naar mogelijkheden om hun bemanningen te laten vaccineren op een vlotte en veilige manier. De vruchten hiervan gaan we op termijn zeker plukken: niet alleen gaat het veiliger worden voor iedereen die beroepshalve aan boord moet gaan, daarnaast lopen we minder risico op problemen met besmette bemanningen bij de aanloop van onze havens.”

Deze campagne komt er na een eerste fase voor de Belgische zeevaarders, die startte op 2 juni.