We vullen massaal verplicht reisformulier niet in, maar aan de controle schort ook wat: “Werd er zelf ongemakkelijk van”

Reizigers die terugkeren naar België, vullen deze zomervakantie elke week zo’n 200.000 PLF-formulieren in. Een ruwe schatting leert dat bij dit tempo minstens de helft van de reizigers – zo’n twee miljoen – dat deze zomer dus níét zullen doen. Vooral autoreizigers ontsnappen aan controle. “Zij blijven een pijnpunt”, zegt Karine Moykens van het comité Testing & Tracing.

Het is een klus, en het komt samen met het vervelende besef dat de zalige zomervakantie er alweer op zit: 48 uur voor je terugkeer naar België moet je een PLF-formulier invullen. Dat is verplicht, of ...