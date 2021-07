Pfizer en Moderna breiden vaccinstudie uit in leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar

Pfizer en Moderna hebben de studie rond hun coronavaccin in de leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar uitgebreid. Dat om zeldzame bijwerkingen te kunnen detecteren. Dat schrijft The New York Times.

Op aanraden van twee Amerikaanse overheidsinstellingen zullen Pfizer en Moderna hun studie uitbreiden. Dat doen ze uit voorzorg om zeldzame bijwerkingen, zoals hartontstekingen, te kunnen detecteren. Die traden in het verleden al op bij mensen jonger dan 30.

President Biden had vorige week al aangegeven dat een noodtoestemming voor pediatrische vaccins er snel zou aankomen. Een specifieke tijdlijn werd er niet gegeven. Het is ook niet duidelijk of deze uitbreiding van de studies zal bijdragen aan een versnelde toestemming van pediatrische vaccins in de VS.

Er werd gevraagd om de studies uit te breiden omdat die momenteel te klein zouden zijn om de zeldzame bijwerkingen te kunnen detecteren. De Food and Drug Administration (FDA) heeft de producenten gevraagd om 3.000 kinderen tussen 5 en 11 jaar te betrekken bij de studie.

Zowel Moderna, als Pfizer, hadden al een studie lopen bij kinderen onder twaalf jaar. Moderna had in maart al aangegeven dat ze 6.795 deelnemers hadden opgenomen in hun studie bij kinderen tussen zes maanden en 12 jaar. Maar hoeveel er specifiek in de categorie 5 tot 11 jaar zitten, is niet duidelijk.

Pfizer ligt nog wat voor op Moderna. Zij kunnen misschien nog op tijd voldoen aan de uitbreiding en zo hun vraag voor goedkeuring indienen tegen eind september. De resultaten bij de 2- tot 5-jarigen zouden, volgens Pfizer, tegen oktober of november verwacht worden.