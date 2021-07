Airbnb gaat zijn verhuurders ‘ontmaskeren’

Het online boekingsplatform Airbnb gaat de Vlaamse overheid nu toch de gegevens van verhuurders bezorgen. Op die manier kunnen inspecteurs van Toerisme Vlaanderen ter plekke controleren of ze wel in orde zijn met onder meer de regels rond brandveiligheid.

In principe moest Airbnb jaren geleden al de adressen van Vlaamse Airbnb-verhuurders doorgeven aan de Vlaamse overheid. Maar het Amerikaanse bedrijf weigerde dat steevast, waarna onder anderen voormalig minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) het bedrijf een boete oplegde. Gelet op de nu afgesloten samenwerking wordt de juridische strijd tussen de Vlaamse overheid en Airbnb gestaakt.

Concreet zal het Amerikaanse verhuurplatform zes keer per jaar tal van data over zijn Vlaamse verhuurders aan Toerisme Vlaanderen bezorgen. Het gaat dan over het adres, de gegevens van de uitbater en ook de capaciteit van het adres dat via Airbnb wordt verhuurd. “Op basis daarvan kunnen we nagaan of het logies wel is aangemeld bij de overheid, of het in orde is met de brandveiligheid en of het voldoet aan de normen qua kwaliteit en comfort”, aldus Toerisme Vlaanderen.

Dat zegt dat het op deze manier een kwalitatief en veilig logiesaanbod wil garanderen voor bezoekers uit binnen- en buitenland.