Romelu Lukaku is terug uit vakantie na het EK en heeft zin in nieuwe seizoen bij Inter: “Genoten van mijn vakantie, maar heb ook wat getraind”

Romelu Lukaku (28) verscheen maandag opnieuw op het trainingsveld bij Inter na een deugddoende vakantie. De Rode Duivel gaf meteen een interview in vloeiend Italiaans aan de clubmedia van Inter en heeft duidelijk zin in het nieuwe seizoen. “Ik heb tijdens mijn vakantie ook getraind zodat ik meteen sterk aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan starten.”

“Ik ben enkele dagen naar New York gegaan en trok daarna door naar Miami”, vertelde Big Rom over zijn vakantie na het EK. “Het was leuk. Ik ging samen met mijn zoon en mama ook even naar de Turks- en Caicoseilanden in de Antillen om daarna terug te keren naar Miami. Ik heb gerust, maar ook getraind zodat ik in vorm kon de clubtrainingen kan hervatten.”

De Belgische spits blikte ook al vooruit op het nieuwe seizoen en heeft zin om samen te werken met de nieuwe trainer bij Inter, Simone Inzaghi. De Italiaan had eerder Jordan Lukaku onder zijn hoede bij Lazio. “We hebben nu enkele weken om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ik hoop dat we net als vorig seizoen veel zullen winnen. Ik heb al uitgebreid met de nieuwe coach gesproken toen zijn komst rond was. Ook tijdens het EK hebben we elkaar vaak gehoord. En mijn broer had me al veel over hem verteld. Simone is een goeie coach. Ik denk dat hij onze ploeg zal helpen. We hopen samen op dit pad te blijven”, besloot hij in vlekkeloos Italiaans.