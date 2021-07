Transfer Obbi Oulare is rond: de spits verlaat Standard en tekent voor drie seizoenen bij Barnsley

Obbi Oulare verlaat Standard Luik voor de Engelse tweedeklasser Barnsley, zo maakte de club maandag bekend. De 25-jarige spits ondertekende er een contract voor drie seizoenen.

De voormalige belofteninternational werd in de zomer van 2019 door de Rouches definitief overgenomen van Watford, dat hem voordien al een jaartje had uitgeleend aan de Luikenaars. In de Vurige Stede werd de aanvaller steevast afgeremd door blessureleed, onder meer een scheenbeenbreuk hield hem maanden van het veld. Hij kwam er daardoor niet verder dan 42 duels, 5 doelpunten en 2 assists. Voordien werd de speler al door Watford uitgeleend aan achtereenvolgens Zulte Waregem, Willem II en Antwerp.

Watford had Oulare nochtans op de slotdag van de zomermercato in 2015 voor 7,5 miljoen euro overgenomen van Club Brugge, na amper één seizoen in de blauw-zwarte hoofdmacht. Bij de toenmalige promovendus in de Premier League kon hij de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen, wat resulteerde in een reeks uitleenbeurten. Bij Barnsley hoopt hij nu zijn carrière te herlanceren in The Championship.

“Ik kijk ernaar uit het nieuwe seizoen hier te starten”, laat Oulare weten in een mededeling op de website van de club. “Ik wil hard werken en hopelijk levert dat ook resultaten op.”

