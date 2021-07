De zomer lijkt ons niet meer gegund, maar in deze Europese oorden geniet je wel nog zorgeloos van de zon

Overstromingen, hittegolven, corona-uitbraken en- niet te vergeten- coronamaatregelen. De zomer lijkt ons niet meer gegund in Europa. Maar toch zijn er nog plekjes waar het goed vertoeven is, en we zonder zorgen van een streepje vakantie kunnen genieten. We zochten tussen de hindernissen door de beloftevolle verborgen parels van de zomer.

Wie op zoek gaat naar tropische hitte, zit traditioneel rond deze tijd prima in het zuiden van Europa. Zowel in Spanje en Italië wordt het op veel plaatsen de volgende dagen tropisch warm met kwikstanden tot 35°C. Maar Spanje kleurt donkerrood op de coronakaart, en moet dus noodgedwongen van de paradijslijst worden geschrapt.

Italië daarentegen baadt in het groen, met uitzondering van een vlek oranje op de provincie Rome en het eiland Sicilië. Dat wil zeggen: matig coronarisico. Met gemiddelde temperaturen van 30 graden in het noorden en maxima tot 37 graden in het zuiden lijkt dit ons de ideale bestemming de komende week. In het noorden van Italië moet op meerdere plaatsen wel rekening gehouden worden met felle onweersbuien die gepaard kunnen gaan met de nodige overlast.

Iets noordelijker kleurt de coronakaart heerlijk groen en situeren de gemiddelde temperaturen zich tussen 25 en 30 graden, met hier en daar een wolkje. Kroatië, Slovenië, Hongarije en Oostenrijk zien er op papier dus ideaal uit. Wel opgepast als de wolkjes zich gaan samenpakken tot onweersvelden.

Weerdienst NoodweerBenelux waarschuwt ook nog voor grote hitte in het zuidoosten van Europa. De Balkan, Griekenland en Turkije moeten komende dagen en tijdens het begin van augustus rekening houden met een hitte-opstoot. Op sommige plaatsen wordt het ruim 40°C. Voor menig zomerliefhebber wellicht een beetje te veel van het goede. De regio in kwestie kleurt door de coronabril oranje tot rood, dus ook in dat opzicht voorlopig te vermijden.