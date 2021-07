Eric Gerets en Ronald de Boer over de overstap van Alderweireld naar Qatar: “Ik hoop voor Toby dat hij Rode Duivel kan blijven”

Een contract van drie jaar en bijna 3 miljoen euro netto per seizoen. Financieel doet Toby Alderweireld (32) een gouden zaak met de overstap naar het Qatarese Al Duhail. Maar wat is de sportieve prijs? Ervaringsdeskundigen Eric Gerets, Ronald de Boer en Mitch Bakkovens over de repercussies van Alderweirelds overstap op de nationale ploeg.