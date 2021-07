VAR kijkt mee toe op toegevoegde tijd

Wordt tien minuten overspel het “nieuwe normaal”? Het referee office van de Belgische voetbalbond wilde gisteren niet officieel reageren op het doelpunt van Charles De Ketelaere na 103 minuten, maar staat wel als één man achter de beslissing van scheidsrechter Bram Van Driessche om bijna een kwartier te laten overspelen in Club Brugge-Eupen. Het is niet uit te sluiten dat een bordje met twee cijfers nog vaker de hoogte ingaat na het aflopen van de negentig minuten.

Het was overigens niet Van Driessche, maar vierde ref Arthur Denil die de blessuretijd berekende. Hij kreeg daarvoor hulp van de drie VAR-scheidsrechters die vanaf dit seizoen uit het nationaal centrum in Tubeke opereren. Zij houden mee de klok in de gaten als een speler voor een blessure wordt behandeld of als de VAR zelf tussenkomt bij een beslissing. Voor elk wisselmoment wordt dan weer een “standaard tarief” van dertig seconden aangerekend.

In Club Brugge-Eupen waren er vijf wisselmomenten (2,5 minuut), drie blessurebehandelingen (4 minuten), één (lange) VAR-interventie (3 minuten) en ook een moment waarop er een technisch probleem was met het oortje van een van de assistenten. Ook daar ging ruim een minuut speeltijd aan verloren.

Voor het tijdrekken van spelers van Eupen kan de scheidsrechter bijkomende tijd aanrekenen, maar dat was zondag niet gebeurd.