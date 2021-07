Onheil achtervolgt KSA: nadat kampeerweide overstroomde, moest ook nieuwe kampplek worden geëvacueerd

Heuvelland / Mortsel -

“Het is hier warm én droog, perfect voor ons kamp!” KSA Mortsel zag het vorige week zitten op hun nieuwe kampeerweide, die ze cadeau kregen van Festival Dranouter nadat hun geplande kampplek in de Ardennen overstroomde. De weergoden waren hen helaas ook in de Westhoek niet gunstig gezind, want hevige regenbuien zorgden maandagavond voor wateroverlast in Heuvelland. Meer dan honderd natte kinderen werden geëvacueerd en opgehaald door hun ouders richting Mortsel.