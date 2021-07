Veertien burgers gedood bij aanslag in Niger

In de Nigerese stad Bani-bangou, vlak bij de grens met Mali, zijn zondag veertien burgers omgekomen bij een aanslag. Dat heeft de Nigerese regering maandagavond bekendgemaakt. In de regio zijn burgers wel vaker het slachtoffer van vermoedelijke jihadisten.

“Bij deze aanval, die gericht was op burgerbevolking, vielen veertien doden, waarvan negen in een veld, drie in het dorp en twee op de terugweg van de velden. Een gewonde werd naar het ziekenhuis van Niamey gebracht”, aldus het Nigerese ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens de eerste informatie werd de aanval uitgevoerd door gewapende “niet-geïdentificeerde individuen” die zich verplaatsten met motorfietsen. De veiligheidsregels in het gebied zijn intussen versterkt en er is een onderzoek geopend om de daders te vinden.

Bani-bangou is een gemeente in de regio Tillaberi, het gebied dat bekendstaat als driegrenzenpunt tussen Niger, Burkina Faso en Mali. De streek is al jaren het toneel van bloedige acties van jihadistische troepen die banden hebben met Al Qaeda of Islamitische Staat.