Minstens 57 mensen verdronken voor Libische kust

Zeker 57 mensen zijn maandag verdronken toen hun boot kapseisde in de Middellandse Zee, aan de kust van de Libische stad Al Khums. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN.

Enkele overlevenden werden door vissers of de kustwacht naar land gebracht, zegt IOM-woordvoerder Safa Msehli op Twitter. Over hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk. Volgens overlevenden zijn zeker twintig vrouwen en twee kinderen verdronken.

Minder dan een week geleden verdronken al een twintigtal migranten in de Middellandse Zee. Vijfhonderd anderen werden onderschept en terug naar Libië gebracht. Bijna 15.000 migranten zijn in de eerste helft van dit jaar onderschept door de Libische kustwacht, wat volgens de Verenigde Naties meer is dan in heel 2020.