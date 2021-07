Dit verandert vanaf 1 augustus: consumptiecheques, aangetekende zendingen en vennootschappen

Een nieuwe maand brengt vaak veranderingen met zich mee en dat is op 1 augustus niet anders. Een overzicht.

Consumptiecheques in alle winkels

De consumptiecheques mogen vanaf 1 augustus in alle in België gevestigde winkels aanvaard worden, al zijn handelaars niet verplicht ze aan te nemen. Enkel webwinkels mogen de cheques niet aanvaarden.

De consumptiecheque werd tijdens de coronacrisis door de regering in het leven geroepen, om de koopkracht te versterken en tegelijkertijd sectoren te ondersteunen die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis. Bedrijven konden hun werknemers voor maximaal 300 euro aan dergelijke cheques geven. Binnenkort kunnen daar nog voor maximaal 500 euro aan consumptiecheques bij komen, meer bepaald de coronapremies in bedrijven die het tijdens de crisis goed deden.

De geldigheidsduur van de eerder uitgegeven consumptiecheques wordt ook verlengd, tot eind 2022.

Aangetekende zendingen als je niet thuis bent

Vanaf augustus is de dienst van Bpost “Sign For Me” in heel het land beschikbaar. Daarmee kunnen geadresseerden het merendeel van hun aangetekende zendingen meteen in de brievenbus ontvangen, ook als ze niet thuis zijn om de zending in kwestie af te tekenen.

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De dienst wordt geleidelijk aan uitgerold in het land en zal in augustus overal beschikbaar zijn. Particulieren kunnen Bpost een volmacht geven door met hun identiteitskaart in een postkantoor of een postpunt in te tekenen op Sign For Me en hun inschrijving via een bevestigingsmail te valideren. Zo kunnen ze het merendeel van de aangetekende zendingen in hun brievenbus ontvangen, zonder dat die zendingen hun juridische waarde verliezen.

Zendingen met bericht van ontvangst, zoals gerechtsbrieven, vragen nog steeds om een handtekening. En ook voor aangetekende zendingen die te groot zijn voor de brievenbus, voor aangetekende kiesbrieven, voor aangetekende zendingen met douanekosten en met aangegeven waarde kan geen beroep gedaan worden op Sign For Me.

Digitaal vennootschap oprichten

Het wordt vanaf augustus mogelijk om een vennootschap online op te richten, zonder fysiek naar een notaris te gaan. Dat is het gevolg van de omzetting van een Europese richtlijn.

Het verlijden van de authentieke akte kan voortaan via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris, legt beroepsvereniging Fednot uit. De digitalisering kost de ondernemer niets extra. De inhoudelijke vereisten voor het verlijden van een authentieke akte wijzigen niet.

Volgens Fednot worden er elk jaar 32.000 vennootschappen opgericht in ons land.

Geen cruiseschepen in Venetië

Grote cruiseschepen worden vanaf 1 augustus verboden in het historische centrum van Venetië.

Foto: REUTERS

Er gingen al langer stemmen op dat de schepen de Venetiaanse binnenstad, erkend als Unesco-werelderfgoed, in gevaar brengen. Vóór de uitbraak van de coronapandemie brachten cruiseschepen jaarlijks miljoenen toeristen naar Venetië. De schepen varen heel dicht langs de historische gebouwen en vormden zo een gevaar voor de stad.

Venetië schreef in juni nog een ideeënwedstrijd uit rond de bouw van aanlegplaatsen voor cruise- en containerschepen buiten de lagune van de stad.