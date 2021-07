Weer meer dan 300 coronapatiënten in ziekenhuizen

Op dit moment liggen 305 patiënten in het ziekenhuis met een coronabesmetting, dat is 14 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode. Van hen hebben 97 mensen intensieve verzorging nodig, ook dat is een stijging met 15 procent. Dat blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 20 en 26 juli werden dagelijks gemiddeld 28,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een lichte stijging van 9 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

Tussen 17 en 23 juli zijn dagelijks gemiddeld 1.472 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is een stijging met 10 procent in vergelijking met de week voordien. In diezelfde periode werden nochtans 7 procent minder testen afgelegd, dagelijks zowat 64.400. De positiviteitsratio stijgt dan ook lichtjes naar 2,6 procent.

Het reproductiegetal staat momenteel op 1,08, wat betekent dat de epidemie aan kracht toeneemt. Sinds de start van de pandemie liepen al ruim 1,1 miljoen Belgen een coronabesmetting op.

Het aantal sterfgevallen is tussen 17 en 23 juli afgenomen met 8 procent in vergelijking met de week voordien. Dagelijks overlijden nu nog gemiddeld 1,6 coronapatiënten. Het totale aantal overlijdens aan de gevolgen van het virus bedraagt in België al 25.228.

Intussen heeft zowat 68,6 procent van de volledige Belgische bevolking een eerste prik van een coronavaccin gehad, 53,8 procent van de Belgen is al volledig gevaccineerd.