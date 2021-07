Telewerk ambtenaren kan 38 miljoen euro opleveren

Thuiswerk en andere efficiëntiewinsten bij overheidsdiensten kunnen op termijn een derde van de kantoorruimte overbodig maken. Dat kan de komende jaren een jaarlijkse besparing van tientallen miljoenen opleveren, schrijft De Standaard dinsdag.

De federale regering wil ook na de pandemie ambtenaren gemiddeld twee dagen per week thuis laten werken. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) liet de Regie der Gebouwen becijferen wat structureel telewerk zou kunnen opleveren voor de meer dan een miljoen vierkante meter aan kantoorruimte die de ambtenaren in Brussel vandaag gebruiken. Conclusie: door telewerk en andere efficiëntere manieren van werken zou zo’n derde van die ­oppervlakte op termijn overbodig worden.

Om de werkvloeren flexibeler te maken zijn grote eenmalige kosten nodig, zo’n 120 miljoen euro tussen nu en 2028, maar daarna is een besparing mogelijk van 38 miljoen euro per jaar. Op nog langere termijn stijgt de ­potentiële besparing naar 67 miljoen euro per jaar, vooral door ­lagere huur- en energieprijzen en minder mobiliteitskosten voor het personeel.

Een bemoeilijkende factor is het feit dat vastgoed ‘illiquide’ is: de overheid heeft vaak langlopende huurcontracten die moeilijk gedeeltelijk of voortijdig beëindigd kunnen worden.