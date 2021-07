Kroatië en Servië ruziën over Nikola Tesla op euromunt

Kroatië en Servië zijn in een conflict verwikkeld over plannen voor euromunten met daarop de beeltenis van uitvinder Nikola Tesla. De Kroaten willen die invoeren wanneer ze deel worden van de eurozone, maar hun buren verzetten zich tegen de “toe-eigening”.

Kroatië wil Tesla’s gezicht op de munten van 10, 20 en 50 cent wanneer het land in 2023 de euro invoert. In oktober zal het zijn plannen voorleggen aan de EU, maar de Servische centrale bank dreigt nu al met actie bij de EU “om te tonen hoe ongepast het voorstel is”. Volgens de bank zou Tesla op Kroatische munten zetten “het zich toe-eigenen van het culturele en wetenschappelijke erfgoed van het Servische volk” zijn. Want “het lijdt geen twijfel dat de gevierde wetenschapper tijdens zijn leven verklaarde dat hij Serviër was”.

Nikola Tesla, pionier van de elektriciteit, werd in 1856 geboren in wat nu Kroatië is, maar was als kind van Servische ouders een etnische Serviër. In 1884 verhuisde hij naar de VS, waar hij in 1943 overleed, maar hij ligt begraven in Servië.

Ondanks de tegenkanting lijkt Kroatië niet van plan zijn plannen op te geven. Volgens de Kroatische centrale bank werd Nikola Tesla “als motief voor een euromunt gekozen op basis van talrijke reacties van burgers die het genie van deze uitvinder waarderen”. Premier Andrej Plenkovic verklaarde dan weer: “Het feit dat Tesla, die geboren werd in Kroatië, een Serviër was, zien wij als een plus. Ik zie niet in hoe dat een probleem zou kunnen zijn. Als ik de Servische centrale bank was, zou ik zeggen: bravo!” Kroatisch vicepremier Boris Milosevic, zelf een etnische Serviër, zei “trots en blij” te zijn over de plannen.