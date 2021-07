WHO dringt aan op betere hepatitispreventie: wie ziek is weet het vaak niet

Wereldwijd sterft er elke 30 seconden iemand aan een aan hepatitis gerelateerde ziekte. De Verenigde Naties willen de verschillende vormen van virale hepatitis grotendeels indammen tegen 2030. Maar om dat klaargespeeld te krijgen, moeten diagnose en behandeling eerst worden verbeterd, benadrukt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op Wereld Hepatitis Dag.

Het motto van Wereld Hepatitis Dag is dit jaar “Hepatitis kan niet wachten”. De WHO roept de regeringen op om campagne te voeren om meer mensen te laten testen en behandelen.

Hepatitis is een ontsteking van de lever die kan leiden tot ernstige leveraandoeningen en leverkanker. Er zijn vijf verschillende vormen van virale hepatitis, van A tot E. Ze worden uitgelokt door virussen die niet aan elkaar verwant zijn. De ziekteverwekkers worden overgedragen via besmet voedsel (A en E) of via bloed en seksueel contact (B en C). Hepatitis D ontwikkelt zich alleen bij mensen die hepatitis B hebben.

Besmet maar niet op de hoogte

Hepatitis B en C komen het vaakst voor en zijn twee van de belangrijkste oorzaken van levercirrose en leverkanker. Volgens schattingen van de WHO lijden wereldwijd 354 miljoen mensen aan chronische hepatitis B of C. Elk jaar raken drie miljoen mensen besmet en sterven 1,1 miljoen mensen aan de ziekte. De ziekte kan worden genezen, maar vaak stelt er zich een probleem met de diagnose. Volgens schattingen van de WHO wist in 2019 slechts 21 procent van de mensen met chronische hepatitis C dat zij besmet waren, en voor hepatitis B was dat slechts 10 procent.

Omdat mensen met een hoog infectierisico, zoals sommige drugsgebruikers en mannen die seks hebben met andere mannen, vaak moeilijker te bereiken zijn door de gezondheidsdiensten, pleit de WHO voor het verstrekken van zelftests voor hepatitis C. In een nieuw handboek beveelt de organisatie aan hoe en waar dergelijke tests kunnen worden afgenomen en waar hulpverleners kunnen worden opgeleid om ze te gebruiken.