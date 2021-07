Vlaamse regering maakt extra middelen vrij zodat meest kwetsbaren weg naar hulp gemakkelijker vinden

De Vlaamse regering trekt 7,5 miljoen euro uit om het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) in heel Vlaanderen uit te rollen. Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen OCMW’s, de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, die er voor moeten zorgen dat de meest kwetsbaren snel de weg vinden naar verdere hulp.

Vorig jaar keurde de regering al 27 samenwerkingsverbanden voor het GBO goed. Daar komen er nu 31 bij, zodat heel Vlaanderen gedekt is. In Brussel gebeurt dat via een samenwerking in Jette, Koekelberg en Anderlecht. Hiervoor zal 337.500 euro uitgetrokken worden, meldt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Sneller en beter

Daarnaast breidt het ondersteuningsaanbod voor de lokale besturen uit, zowel individueel op maat van de lokale besturen, als in vormingsmomenten voor de basismedewerkers. Daarvoor staat een budget van bijna 650.000 euro ingeschreven. Er komt ook een online community om aan kruisbestuiving tussen de lokale besturen te doen. Daarvoor wordt 127.500 euro voorzien.

“Het is voor veel mensen niet eenvoudig om de weg naar de juiste hulp te vinden. Dankzij de uitrol van het GBO kunnen mensen sneller en beter toegankelijke hulp vinden. Deze manier van samenwerken biedt oplossingen voor kwetsbare burgers die we op een betere manier kunnen bereiken en informeren”, gelooft de minister.