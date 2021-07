VAB verwacht veel vakantie verkeersboetes en dan vooral vanuit Frankrijk

Deze zomer gaan veel Vlamingen met de auto op vakantie, hierdoor verwacht VAB dat er meer boetes zullen worden uitgedeeld. En vooral in Frankrijk, waar nieuwe verkeersregels gelden, maken we meer kans om op de bon te worden geslingerd.

Zeven op de tien Vlaamse gezinnen zou deze zomer overwegen om met de auto op reis te vertrekken. Bij gezinnen met kinderen gaat het zelfs om acht op de tien. Een vierde van hen is van plan om naar onze zuiderburen te trekken.

Maar naast de vakantieplek bij uitstek voor de Belgen, is Frankrijk ook het land waar we dit jaar veel boetes riskeren door de extra controles en de nieuwe verkeersregels. Zo reden er afgelopen jaren 83 flitsvoertuigen rond die “radars mobiles-mobiles” genoemd worden. Dat zijn anonieme wagens, bestuurd door privéfirma’s, die met het verkeer meerijden en snelheidscontroles uitvoeren. Tot nu toe reden zij rond in de regio’s Normandië, Bretagne, Pays-de-la-Loire et Centre-Val de Loire, elke dag gedurende ongeveer 5,5 uur. Deze voertuigen flitsen op onzichtbare wijze auto’s die meer dan 10 km/u te snel rijden. Bij snelheidsbeperkingen boven de 100 km/u ligt de correctiemarge op 10 procent.

Maar er zijn nog meer mobiele flitswagens op komst. Tegen eind 2021 zouden er maar liefst 223 van deze voertuigen rondrijden – dat is bijna drie keer zoveel als vandaag. Bovendien worden nog 4 extra regio’s ermee uitgerust: Grand-Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine.

LEES OOK. Volop zon en groen op de coronakaart: hier kan je nog onbezorgd op vakantie gaan

Nieuwe rijstrook

Ook is er de nieuwe verkeersregel in verband met de carpoolstrook. Zo zijn er nieuwe verkeersborden met een witte ruit op een ruit op een blauwe of zwarte achtergrond. Die rijstroken worden voorbehouden voor wagens waar minstens twee personen in zitten, auto’s met het groene Crit’Air milieuvignet en taxi’s met of zonder passagiers. Wie de voorwaarden niet respecteert kan een boete krijgen van 90 tot 135 euro.

Daarnaast zijn er nog actieve flitsers. De top 10 van de meest actieve flitsers liggen bijna allemaal op routes waar vele Vlamingen voorbij komen op weg naar hun vakantiebestemming.

LEES OOK. We vullen massaal reisformulier niet in, maar aan de controle schort ook wat: “Ik werd er ongemakkelijk van” (+)

Andere snelheidslimieten

VAB waarschuwt ook voor de nieuwe snelheidslimieten die sinds 2018 geldig zijn in Frankrijk. De maximumsnelheid op gewestwegen bedraagt nu namelijk 80 km/uen geen 90 km/u.

Ook elders in Europa werd de snelheid recentelijk nog aangepast. In Spanje was dat zelfs nog in mei van dit jaar. Zo mogen bestuurders nog maar 20 km/u rijden op wegen met één rijbaan voor beide richtingen (zonder middenstreep, met trottoir), 30 km/u op wegen met één rijstrook per richting en 50 km/u op wegen met twee of meer rijstroken per richting.

In Nederland worden de snelheidslimieten in de bebouwde kom ook niet aangegeven door verkeersborden maar door strepen op de weg. Zo staan dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen voor een snelheidsbeperking van 100 km/u. Bij dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur is de maximumsnelheid 80 km/u, behalve als er langs de weg een bord staat met 60 km/u.