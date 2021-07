Britse regering wil criminaliteit bekampen met gps-tracker voor dieven

De Britse premier Boris Johnson wil met strengere regels de misdaad in zijn land beter bestrijden en dat wil hij bereiken door inbrekers en diever in de gaten te houden met een gps-tracker.

Inbrekers en dieven die ten minste één jaar in de gevangenis hebben doorgebracht, zouden na hun vrijlating nog een jaar in de gaten worden gehouden met behulp van een gps-tracker. Delinquenten die voorwaardelijk zijn vrijgelaten, zullen onbetaald werk moeten verrichten, bijvoorbeeld vuilnis ophalen. Daarnaast moet de politie meer bevoegdheden krijgen om mensen op straat aan te houden en te controleren.

“Het volk wil dat gerechtigheid geschiedt en dat misdadigers de prijs betalen voor hun misdaden”, verklaarde de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, in de krant Daily Mail. “Het wil dat hooligans aan de maatschappij teruggeven wat ze haar met hun ondoordachte acties hebben afgenomen.”

Alcohol in zweet opsporen

De plannen voorzien ook in politieagenten als aanspreekpunten en in “nuchterheidssensoren” die alcohol in het zweet opsporen, voor mensen die veroordeeld zijn voor alcoholgerelateerde overtredingen.

Critici veroordeelden de voorgestelde maatregelen inmiddels als een spielerei, dat de straten niet veiliger zal maken. De conservatieve regering heeft sinds 2010 meer dan 20.000 banen bij de politie geschrapt. De voorstellen zijn volgens vertegenwoordigers van de politie bovendien slecht getimed: nog maar enkele dagen geleden kondigde de regering aan dat ze de lonen van de agenten zou bevriezen.