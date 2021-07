19-jarige Tibo Persyn vandaag officieel van Club Brugge

Club Brugge heeft na de Franse verdediger Stanley Nsoki (22) zijn tweede zomeraanwinst beet. Blauw-zwart rondt vandaag de komst van Tibo Persyn (19) af.

Het huurt de jonge Belgische flankspeler van Inter, die vorige week zijn medische testen aflegde, tot het einde van het seizoen mét een aankoopoptie. Persyn werd opgeleid bij Club, maar koos in de zomer van 2018 voor de stap naar Italië. Bij Inter kwam hij tot nog toe alleen voor de jeugdploegen uit. Daarom stuurde hij zelf aan op een terugkeer naar Club, waar hij nu de deur naar het profvoetbal wil openbeuken. Philippe Clement heeft er dan weer een welgekomen extra optie bij op de rechterflank. Met de komst van Persyn is de transferhonger van Club Brugge nog niet gestild. Het heeft plannen om nog een meer ­ervaren flankspeler met diepgang in huis te halen, type-Krépin Diatta.