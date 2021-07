Eerste veroordeling op basis van omstreden veiligheidswet in Hongkong

In Hongkong is dinsdag voor het eerst een man veroordeeld op basis van de strenge, controversiële veiligheidswet die Peking in de voormalige Britse kroonkolonie doorvoerde. De 24-jarige Tong Ying-kit, een voormalige ober, werd schuldig bevonden aan terrorisme en het aanzetten tot separatisme. De veroordeling schept een juridisch precedent.

De twintiger reed op 1 juli 2020, de dag waarop de nationale veiligheidswet in werking trad, met een motor op drie politieagenten in. Hij zwaaide op dat moment met een vlag met daarop de slogan “Bevrijd Hongkong”. Een panel van drie rechters oordeelde dat die slogan “anderen kan aanzetten tot een daad van separatisme”, wat onwettig is.

De strafmaat zal op een later tijdstip worden uitgesproken. De man riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Het twee weken durende proces vond plaats zonder een jury, een regelrechte breuk met de rechtstraditie in Hongkong. De drie rechters werden door de uitvoerende macht van Hongkong aangeduid om zich uit te spreken over zaken die de nationale veiligheid aangaan.

Intussen zijn al meer dan 60 mensen in staat van beschuldiging gesteld op grond van de omstreden veiligheidswet, die is uitgegroeid tot het belangrijkste instrument van China’s hardhandig optreden tegen de pro-democratiebeweging. Onder hen ook Jimmy Lai, ex-baas van het opgedoekte prodemocratische blad Apple Daily. De meesten verkregen geen vrijlating op borgtocht en wachten achter de tralies hun proces af.