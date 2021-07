Vermoedelijke schutter door feestgangers achtervolgd en gedood in VS

In de Verenigde Staten hebben enkele gasten een man achtervolgd die op een feestje in Fort Worth, in Texas, schoten zou hebben gelost. De vermoedelijke dader werd met stenen bekogeld en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Ook één van de achtervolgers kwam om het leven, meldt de politie. Drie andere mensen raakten gewond.

Volgens de politie had de man maandagavond op een tuinfeest ruzie gekregen met andere gasten en ten minste één van hen verwond met geweerschoten. Andere gasten zetten het daarop op een achtervolgen en gooiden met stenen naar de schutter. De vluchtende man schoot op zijn achtervolgers en tijdens een handgemeen werd een van hen dodelijk getroffen en een andere verwond. De vermoedelijke dader werd zelf meerdere malen met een steen geslagen en later ter plaatse dood verklaard, aldus het politierapport.

Een politiewoordvoerder waarschuwde dat het niet de bedoeling is om schutters op eigen houtje aan te houden. Dat moet aan de politie worden overgelaten, luidde het.

In de VS doen zich telkens weer dodelijke incidenten voor met wapens, die in het land erg makkelijk te koop zijn. Gemiddeld vallen er elke dag tientallen doden.