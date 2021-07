Explosie in Duits industriepark voor chemische bedrijven: rook vanop kilometers afstand zichtbaar

In de Duitse stad Leverkusen vond dinsdagochtend een grote explosie plaats. Volgens de Duitse nieuwswebsite WDR zou de afvalverbrandingsinstallatie van het chemiebedrijf Bayer getroffen zijn. Maar dat nieuws werd nog niet bevestigd. Over mogelijke slachtoffers is niets bekendgemaakt.

De ontploffing in het Chempark in Leverkusen, dat bij Keulen en Düsseldorf ligt, was tot in de wijde omgeving te horen. Op sociale media is te zien hoe de donkere rook op kilometers afstand te zien is. De politie van Leverkusen bevestigde aan Focus dat er effectief sprake is van een explosie maar over de oorzaak is voorlopig nog niets geweten. Aanvankelijk werd er gesproken over een ontploffing in de Bayer-fabriek dat zich in het Chempark - een groot industrieterrein- bevindt. Maar dat nieuws is nog niet bevestigd.

Volgens Duitse media mogen de medewerkers van het Chempark om veiligheidsredenen het terrein niet verlaten en worden er gedurende heel de dag stroomstoringen verwacht in de buurt. Volgens WDR zou de explosie heel het stadsgebied hebben doen schudden. De brandweer zou omwonenden vragen om ramen en deuren gesloten te houden en wie buiten is moet naar binnen. Ook de brandweer van Keulen zakte af naar Leverkusen om te helpen.

5.000 chemicaliën

Volgens de woordvoerder van het Chempark is het nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. Er worden in het Chempark meer dan 5.000 chemicaliën geproduceerd, in het afval-en recyclagecentrum wordt chemisch gevaarlijk afval gerecycleerd, dat staat te lezen op de website van Chempark.