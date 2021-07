Jeff Bezos biedt NASA 2 miljard dollar om opnieuw mee te doen aan race naar de maan

Miljardair Jeff Bezos heeft aangeboden om 2 miljard dollar (bijna 1,7 miljard euro) van de kosten van NASA te dekken om opnieuw in aanmerking te komen voor een belangrijk contract voor de bouw van een maanlandingsvoertuig. Dat moet astronauten in 2024 naar het maanoppervlak brengen. De VS willen vervolgens de opgedane ervaring gebruiken om zich voor te bereiden op een bemande missie naar Mars in de jaren 2030.

In april kende de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie het contract van 2,9 miljard dollar toe aan SpaceX van rivaal Elon Musk. De NASA wees daarmee een bod van Bezos’ bedrijf Blue Origin af. Ze kon het contract slechts aan één bedrijf toekennen, en niet aan twee zoals aanvankelijk verwacht, vanwege een financieringstekort. De ruimtevaartorganisatie ontving slechts 850 miljoen dollar van de 3,3 miljard dollar die ze aan het Congres had gevraagd voor de bouw van de maanlander.

Kwijtschelding van betaling

In een open brief aan NASA schrijft Bezos nu dat Blue Origin “het financieringstekort zal overbruggen door betalingen de volgende twee fiscale jaren kwijt te schelden tot 2 miljard dollar, om het programma weer op de rails te krijgen. (...) Dit aanbod is geen uitstel, maar een regelrechte en permanente kwijtschelding van die betalingen”, klinkt het.

Sinds Blue Origin er niet in geslaagd is het bod van NASA binnen te halen, heeft het verwoed gelobbyd om de beslissing ongedaan te maken, wat ertoe geleid heeft dat de Amerikaanse Senaat een wetsvoorstel heeft goedgekeurd om 10 miljard dollar uit te trekken voor het bemande landingssysteem. Dat wetsvoorstel is echter nog steeds in behandeling in het Huis van Afgevaardigden en wordt door critici een “reddingsoperatie voor Bezos” genoemd.

Maan gebruiken

Volgens Jeff Bezos is een van de voordelen van het Blue Moon landingssysteem, dat door zijn bedrijf is gebouwd, het gebruik van vloeibare waterstof als brandstof. Die vloeibare waterstof kan worden gewonnen uit maanijs en dat stemt overeen met de plannen van NASA om de maan te gebruiken om raketten bij te tanken voor operaties verder weg in het zonnestelsel. De miljardair voegde er nog aan toe dat het bedrijf zijn lander op eigen kosten in een baan om de aarde zal testen.

Het is evenwel niet zeker of deze last-minute tussenkomst van Bezos nog iets zal uithalen.