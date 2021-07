Ontslagen Tunesische premier is bereid zijn functie over te dragen

De ontslagen premier van Tunesië, Hichem Mechichi, zegt dat hij bereid is om zijn functie over te dragen aan een nieuwe eerste minister die door de president wordt aangeduid. Dat heeft hij dinsdag bekendgemaakt. Het is de eerste publieke verklaring van Mechichi sinds de politieke omwenteling die twee dagen geleden in het land plaatsvond.

De Tunesische president Kais Saied had zondag premier Mechichi de laan uitgestuurd en de werkzaamheden van het parlement voor een periode van dertig dagen opgeschort. Daarna werd zowel gevierd als geprotesteerd op straat. Er braken ook rellen uit tussen voor- en tegenstanders van de president.

“Veiligheid beschermen van de Tunesiërs”

Mechichi heeft nu voor het eerst gereageerd op zijn ontslag. “Ik zal de verantwoordelijkheid overdragen aan de persoon die door de president gekozen is om de regering te leiden”, zo zegt hij in een verklaring. Op die manier wil hij “de veiligheid van alle Tunesiërs beschermen”. “Ik ga nooit een ontwrichtend element zijn, of deel uitmaken van het probleem dat de situatie bemoeilijkt.”

Mechichi was premier sinds september vorig jaar. Hij werd gesteund door de twee grootste partijen in het parlement, Ennahda en Qalb Tounes, die het vaak oneens waren met de president. Het conflict zorgde er onder meer voor dat de regering niet adequaat genoeg heeft kunnen optreden tijdens de coronacrisis in het land. Bovendien worstelt het land met de economische gevolgen van de pandemie. Die politieke crisis heeft ook geleid tot groeiende onrust in het land.

“Luister naar het volk”

Josep Borell, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken, roept Tunesië op snel terug te keren naar institutionele stabiliteit. “De democratische verankering, het respect voor de rechtstaat, voor de grondwet en voor het wetgevende kader moeten worden bewaard, terwijl er wordt geluisterd naar de wil van het Tunesische volk”, schrijft hij dinsdag in een mededeling.

“We blijven de evolutie nauwgezet volgen”, schrijft Borell. “We wijzen ook op de aanzienlijke steun van de EU en haar lidstaten aan Tunesië bij de huidige pandemische en economische crisis. Het behoud van de democratie en de stabiliteit in het land zijn de prioriteiten.”