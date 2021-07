Nieuwe silo’s voor kernraketten in aanbouw in China

Nucleaire deskundigen van de Federation of American Scientists (FAS) hebben op basis van satellietbeelden een veld ontdekt in Hami in de Chinese regio Xinjiang met silo’s voor kernraketten. Vorige maand was al duidelijk dat er in de buurt van Yumen in de provincie Gansu raketsilo’s werden gebouwd.

“De bouw van silo’s in Yumen en Hami vormt de belangrijkste uitbreiding van het Chinese nucleaire arsenaal ooit,” schreven de nucleaire deskundigen dinsdag in hun rapport. De site in Hami ligt op zo’n 380 kilometer van de eerste site in Yumen. De bouw van de silo’s in Hami is gestart in maart maar lijkt niet snel vooruit te gaan, klinkt het. Op foto’s is te zien dat er veertien bouwplaatsen zijn, maar die worden afgeschermd door grote koepels. Op basis van de voorbereidende werkzaamheden voor het complex schatten de wetenschappers dat er ongeveer 110 silo’s zullen komen. Op het veld in Yumen staan naar schatting 120 silo’s.

Af te leiden of echt gebruiken?

Volgens analisten blijven de motieven van die bouwwoede echter nog onduidelijk. Het is namelijk niet bekend of alle silo’s ook met raketten zullen worden uitgerust of eerder dat ze als doel hebben om af te leiden. Dat zou betekenen dat er minder raketten zouden zijn dan silo’s.

Volgens schattingen van de FAS bezit China nu ongeveer 350 kernkoppen. Het arsenaal van China is veel kleiner dan dat van de VS of Rusland, die elk 4.000 kernkoppen hebben.