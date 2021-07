PSG moet aanwinst Sergio Ramos al meteen missen met blessure

Foto: PSG via Getty Images

Sergio Ramos, die in het tussenseizoen Real Madrid ruilde voor PSG, kan zondag niet aantreden in de Franse Supercup door een blessure aan de linkerkuit. Zijn nieuwe club maakte het nieuws bekend. De centrale verdediger wordt over een week opnieuw op training verwacht.

De Spanjaard zal logischerwijs vanavond ook niet in actie komen in de oefenmatch tegen Sevilla. De Parijzenaars missen een hele reeks topspelers, met ook Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti en Angel Di Maria, die allen nog met vakantie zijn of nog maar net de voorbereiding aanvatten.

De 35-jarige Ramos kwam op 8 juli toe bij PSG nadat zijn contract bij Real Madrid afliep. De verdediger, die met Real onder meer vier keer de Champions League won, ondertekende een contract voor twee seizoenen in Parijs.

Bekerwinnaar PSG neemt het zondag in de Franse Supercup op tegen kampioen Lille. De wedstrijd wordt gespeeld in het Israëlische Tel Aviv.