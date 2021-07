Dag waarop jaarlijkse productie natuurlijke hulpbronnen is uitgeput valt op 29 juli

Earth Overshoot Day, de dag dat we de draagkracht van de aarde overschrijden, valt dit jaar op donderdag 29 juli. Daarmee bevinden we ons opnieuw op het niveau van 2019, zo blijkt dinsdag uit berekeningen van de Amerikaanse ngo Global Footprint Network.

Earth Overshoot Day is de dag waarop de menselijke consumptie van natuurlijke hulpbronnen de capaciteit van de planeet overschrijdt om die natuurlijke rijkdommen weer aan te vullen en “afvalstoffen” te absorberen. Vanaf donderdag begint de huidige wereldbevolking dus de natuurlijke rijkdom te verbruiken van de volgende generaties.

“Meer dan vijf maanden voor het einde van het jaar zullen we het budget voor biologische hulpbronnen van de wereld voor 2021 hebben opgebruikt”, zegt de Schotse politica Susan Aitken vanuit Glasgow, waar in november een klimaattop wordt georganiseerd. “Als we al een herinnering nodig hadden aan de klimatologische en ecologische noodsituatie waar we voor staan, dan zorgt Earth Overshoot Day daar wel voor.”

Steeds vroeger

Earth Overshoot Day valt volgens de berekeningen van Global Footprint Network steeds vroeger: op 29 december in 1970, op 4 november in 1980, op 11 oktober in 1990, op 23 september in 2000 en op 7 augustus in 2010. In 2020 (22 augustus) viel de datum wel drie weken later dan in 2019, maar dat was een gevolg van de coronapandemie.

Volgens de index zouden we 1,7 aardes nodig hebben om op een duurzame manier aan het consumptie- en productiepatroon van de wereldbevolking te voldoen.