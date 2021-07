Groen wil verbod om te bouwen in overstrominsgebied: “Mensen onnodig vergunning laten aanvragen is absurd”

Als gemeenten in overstromingsgevoelig gebied toch een bouwvergunning geven, dan gaat de Vlaamse overheid daartegen automatisch in beroep. Dat heeft minister voor Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), aangekondigd. Maar volgens oppositiepartij Groen creëert dat enkel maar onzekerheid en onnodige administratie. “Verbied om te bouwen, in plaats van mensen onnodig vergunningen te laten aanvragen. Dat is compleet absurd.”