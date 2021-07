Dan toch geen volle stadions vanaf 13 augustus? Pro League wil duidelijkheid over Covid Safe Ticket

Het plan klonk mooi: het Covid Safe Ticket moest het mogelijk maken om vanaf 13 augustus opnieuw voor volle stadions te voetballen. Alleen trekt de Pro League twee weken voor de effectieve invoer van het systeem aan de alarmbel. “Het idee is goed, maar moet ook uit te voeren zijn”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever. “Anders weet ik niet of we over twee weken voor volle stadions zullen kunnen spelen.”

Dinsdag stond een eerste overleg op het programma tussen de clubs uit de Jupiler Pro League over de effectieve toepassing van het Covid Safe Ticket. Even ter opfrissing: dat is een soort coronapas die het vanaf 13 augustus mogelijk moet maken om evenementen met meer dan 1.500 bij te wonen in de buitenlucht. Met een bewijs dat u al minstens twee weken volledig gevaccineerd bent, een bewijs dat u net hersteld bent van een coronabesmetting óf een negatieve PCR-test van jonger dan 72 uur kunt u een ticket kopen. Vervolgens vervallen op het evenement waarvoor u een ticket heeft gekocht – bijvoorbeeld een voetbalmatch - de mondmaskerplicht én de afstandsregels.

Klinkt mooi, alleen trekt de Pro League twee weken voor de effectieve invoer van het systeem aan de alarmbellen. “Er zijn nog ontzettend veel vraagtekens”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever. Vooral de discussie over wie identiteitskaarten van de toeschouwers moet controleren op het bezit van een Covid Safe Ticket zorgt voor onduidelijkheid. “In eerste instantie leek het erop dat de stewards dat zouden mogen doen, maar dat kan nu plots niet meer voor de overheid. Als er voor die controles aparte veiligheidsagenten moeten worden ingeschakeld, is het niet doenbaar. Genoeg veiligheidsagenten inschakelen om iedereen te controleren, wordt een ongelofelijk dure zaak. En minder is ook geen optie, want dan creëer je weer gigantische wachtrijen.”

“Een probleem voor de hele evenementensector”

“Op zich is het Covid Safe Ticket een héél goed idee”, zegt Van Bever. “Alleen moeten we er wel voor zorgen dat het ook praktisch uitvoerbaar is. Anders riskeer je dat veel organisaties zullen afhaken. We weten al anderhalve maand dat we met dit systeem gaan werken, maar tweeënhalve week voor de effectieve start zitten alle organisatoren nog steeds met heel veel vragen. We trekken voor alle duidelijkheid niet alleen voor onszelf aan de alarmbel, maar voor de hele evenementensector. Aan een voetbalstadion wordt het al lastig, maar op een nog groter evenement als een festival of op Spa-Francorchamps zullen zich dezelfde problemen voordoen. De tijd dringt.”