Grote natuurbrand bedreigt buitenwijken van Athene

Een “uit de hand gelopen” natuurbrand woedt in Griekenland aan de voet van de berg Pentelikon, dicht bij buitenwijken van de hoofdstad Athene. Volgens lokale autoriteiten strekt het vuur zich uit over meerdere kilometers.

Autoriteiten hebben inwoners van het getroffen gebied via mobiele telefoons gewaarschuwd. Nog niemand is geëvacueerd, maar mensen moeten klaarstaan voor instructies. Inmiddels zijn ruim zeventig brandweerlieden uitgerukt, die steun krijgen van vijf helikopters en vijf blusvliegtuigen. Windvlagen maken het blussen lastig.

In Griekenland is maandag een weerwaarschuwing afgegeven wegens extreme hitte. Tussen aankomende vrijdag en dinsdag kan het kwik oplopen tot 43 graden in delen van het vasteland. Vanaf woensdag kan de temperatuur al lokaal stijgen naar 41 graden.

De hittegolf houdt naar verwachting aan tot begin augustus. Tijdens de golf zakken de temperaturen ‘s nachts naar verwachting niet onder de 25 of 26 graden. Het ernstige weer kan leiden tot het uitbreken van nieuwe natuurbranden of kan de al woedende branden verergeren.