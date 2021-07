Alfie (8) schrijft hartverwarmend briefje voor favoriete leerkracht

Op de laatste dag van het schooljaar heeft een achtjarig jongetje een hartverwarmende brief geschreven aan zijn favoriete leerkracht. Hij nodigde zijn leerkracht uit om ‘op een dag’ samen iets te gaan drinken in een pub .

“Mijnheer George, je was de beste leerkracht LO. Bedankt om me te helpen. Laten we op een dag afspreken in de pub. Alfie.” Dat hartverwarmende briefje schreef de achtjarige voor zijn favoriete leerkracht. Hij schreef het briefje eigenlijk als antwoord op een brief die zijn leerkracht schreef waarin stond dat het geweldig was geweest om aan Alfie les te geven.

Alfies mama deelde het briefje op sociale media en legde uit dat haar zoon een hersenverlamming heeft die zijn bewegingen en coördinatie beïnvloedt. “Hij kan slechts één arm/hand gebruiken. Hij kan korte afstanden wandelen, maar heeft een rolstoel nodig voor lange afstanden”, schreef de mama. Zij was enorm verbaasd en dankbaar voor de brief van Mr. George. “Er was een tijd waarin ik te horen kreeg dat hij nooit zou wandelen of praten en nu krijg ik brieven van zijn LO leerkracht waarin staat dat hij het geweldig doet.”