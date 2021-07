Nice op Werelderfgoedlijst Unesco

De Zuid-Franse stad Nice is dinsdag opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het gaat meer in het bijzonder over het gedeelte van de stad dat wordt omschreven als “het overwinteroord aan de Riviera”, waaronder ook de bekende Promenade des Anglais valt.

De beslissing viel dinsdag in het Chinese Fuzhou, waar de 44ste vergadering van het Werelderfgoedcomité van de VN-organisatie plaatsvindt. De afgelopen dagen kregen de thermen van Spa en de voormalige landloperskolonie in Wortel ook al een plaats op de werelderfgoedlijst.

De burgemeester van Nice, Christian Estrosi, reageerde bijzonder opgetogen op het nieuws. “De geschiedenis van Nice, tegelijkertijd diepgeworteld en open, mediterraans en Alpijns, Europees en kosmopolitisch, heeft een unieke architectuur en een uniek landschap voortgebracht, een model voor heel wat andere steden in de hele wereld”, aldus Estrosi.

Hij benadrukt in lokale media het werk van lange adem dat aan de bekroning is voorafgegaan. “Lange tijd werd in onze stad alles verwaarloosd wat haar zo bekend had gemaakt: de kwaliteit van het landschap, de bescherming van haar mooiste gebouwen, de waardering van haar erfgoed en een bepaalde manier van leven. Uit die vaststelling heb ik een vaste wil, een kracht en een project gepuurd, dat vandaag bekroond is door Unesco”, luidt het op Nice-Matin.