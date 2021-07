Reporter is seksuele intimidatie tijdens werk beu

Brianna Hamblin werkt als nieuwsanker voor de lokale zender Spectrum News 1 in de Amerikaanse staat New York in de stad Rochester. Op 23 juli maakte ze zich klaar om live verslag uit te brengen, wanneer een man haar aanspreekt en seksuele toespelingen maakt. Hamblin besloot te beelden te delen op Twitter, die al meer dan vijf miljoen keer bekeken werden.