België niet op koers om hepatitis C te elimineren tegen 2030

Als België tegen 2030 hepatitis C wil elimineren, dan moet het voortaan 1.200 patiënten per jaar behandelen, een aantal dat het op dit moment niet bereikt. Nochtans engageerde ons land zich daartoe in 2016 tegenover de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat deelt de Belgische HCV-coalitie dinsdag mee, een verzameling experts uit het noorden en zuiden van het land, aan de vooravond van Wereld Hepatitis Dag.

In België hebben er 18.000 personen een actieve hepatitis C-besmetting en lang niet iedereen is zich daarvan bewust, klinkt het in het persbericht. Het virus zou zich voornamelijk voordoen bij kwetsbare bevolkingsgroepen zoals migranten, mensen zonder papieren, daklozen en mensen die drugs injecteren. Ieder jaar sterven er ongeveer 300 Belgen aan het virus. Onbehandelde hepatitis C kan chronisch zijn en leiden tot leverziekte en leverfalen.

Naar aanleiding van Wereld Hepatitis Dag woensdag formuleren de experts daarom enkele beleidsaanbevelingen. “Bewustmakingscampagnes rond risicogedrag zijn nodig”, zegt Mieke De Sutter, de woordvoerster van de coalitie. Voor testing in risicomilieus, zoals mensen die drugs injecteren of homoseksuele mannen met hoogrisicocontacten, denkt de coalitie aan “outreachteams die systematisch uitnodigen tot een test en begeleiden naar de gepaste zorg”. Tot slot bevelen de experts aan om omvattende procedures in gevangenissen en asielcentra vast te leggen. Ook zouden de terugbetalingscriteria uitgebreider en eenvoudiger kunnen.

De HCV-coalitie werkt naar eigen zeggen volledig onafhankelijk, maar krijgt wel steun van farmabedrijven AbbVie Belux en Gilead Sciences Belux.