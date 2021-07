Deze indrukwekkende kastelen staan te koop in Vlaanderen

Altijd al kasteelheer of -vrouw willen worden? Of gewoon grote fan van immoporno? Zoek niet verder. Vastgoedsite Zimmo heeft een lijstje gemaakt van de negen mooiste kastelen die momenteel op hun platform te koop staan.

Hoepertingen

Een prachtig kasteel uit de 17de eeuw dat perfect onderhouden werd. Aan de linkerzijde zo’n 30 kamers en aan de rechterzijde ook nog eens een polyvalente zaal met sportfaciliteiten en vergaderzalen. En om het af te maken ook nog een boerderij met omheinde tuin, park en vijver.

Prijskaartje: 2.950.000 euro

Bekijk het hier

Foto: Zimmo

Varsenare

Het eclectisch kasteel in West-Vlaanderen heeft alles wat een kasteelheer of - vrouw in spe wilt: koetshuis, conciërgewoning, reusachtige inkomhal, gigantische kelder en op elke verdieping een lift. Het kasteel werd gebouwd in 1874 en werd de afgelopen veertig jaar bewoond door een antiekverzamelaar.

Prijs op aanvraag.

Bekijk het hier

Foto: Zimmo

Wannegem-Lede

Gelegen op het hoogste punt tussen de Schelde- en Leievallei ligt dit unieke kasteel. Tien slaapkamers, volledig geïnstalleerde wellness, een gerenoveerde kapel, conciërgewoning, oranjerie, serre en stallen voor wie kleinvee wil houden. Het kasteel werd gebouwd in 1785 en heeft zijn grandeur zeker behouden.

Prijs op aanvraag.

Bekijk het hier

Foto: Zimmo

Gestel

Met zijn 72 hectare en een geweldige geschiedenis wordt Het Hof van Rameyen vaak gezien als een van de mooiste kastelen van ons land. Zo heeft de tweede zoon van Pieter Paul Rubens er onder anderen gewoond. Het werd ondertussen verschillende keren gerenoveerd door grote namen en zoekt nu een nieuwe eigenaar voor de tien slaapkamers en tien badkamers.

Prijs op aanvraag.

Bekijk het hier

Foto: Zimmo

Kortenaken

Het domein van kasteel Vroenhoven telt maar liefst 25 hectare. Daarnaast zijn er negen slaapkamers en evenveel badkamers te vinden. De bijhorende fruitgaarden zijn momenteel verpacht en de hoeve naast het kasteel biedt plek voor twee gezinnen.

Prijskaartje: 3.900.000 euro

Bekijk het hier

Foto: Zimmo

Diest

Het kasteel met vier slaapkamers werd oorspronkelijk gebouwd in 1890, maar werd ondertussen al grondig gerenoveerd. Ideaal voor de moderne kasteelheer of -vrouw.

Prijskaartje: 1.195.000 euro

Bekijk het hier

Foto: Zimmo

Grimbergen

De geschiedenis van deze kasteelhoeve gaat terug tot 1396. Het domein omvat 9 hectare met een vijver, weilanden en een boomgaard. Daarnaast zijn er vijf slaapkamers, een leefruimte van 85 vierkante meter en heel wat zolderruimte. Er is ook een tweede gebouw waarin een paardenstal, een garage en een conciergerie zit.

Prijskaartje: 2.480.000

Bekijk het hier

Foto: Zimmo

Hoeilaart

Dit neogotische kasteel uit 1895 heeft acht slaapkamers en vier badkamers. Voor de liefhebbers zijn er in de kelder ook een archiefruimte en een unieke wijnkelder te vinden. Daarnaast behoren ook tal van weides, een moestuin en een bos tot het domein.

Prijs op aanvraag.

Bekijk het hier

Foto: Zimmo

Destelbergen

In het Oost-Vlaamse Destelbergen is ‘Le petit Château’ te vinden. Al is het niet zo klein. Het kasteeltje huist zeven tot acht slaapkamers en drie badkamers. Verder is er op het terrein ook nog een vijver van 1,75 hectare, een tennisplein op gravel en een bijgebouw met garages te vinden.

Prijskaartje: 1.600.000 euro

Bekijk het hier

Foto: Zimmo

