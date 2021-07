Rode Kruis-Vlaanderen schaalt aantal crisisvrijwilligers op naar 200 per dag

Vanaf woensdag zal Rode Kruis-Vlaanderen dagelijks 200 crisisvrijwilligers inzetten in het door noodweer getroffen gebied. Dat laat de organisatie dinsdag weten. De vrijwilligers zullen helpen met de schoonmaak maar ook noodzakelijke producten zoals hygiënekits en schoonmaakproducten uitdelen aan de getroffenen.

Croix Rouge de Belgique (CRB) neemt de coördinatie van de noodhulp in het rampgebied op zich. Dinsdag kreeg het Rode Kruis-Vlaanderen de vraag om de hulp op te schalen naar 200 vrijwilligers per dag. Momenteel is het Rode Kruis-Vlaanderen volop bezig met het organiseren van die extra crisisvrijwilligers om de ploegen samen te stellen en te briefen. De extra ploegen zullen vanaf woensdag ingezet worden.

“We beseffen zeer goed dat de (crisis)vrijwilligers staan te popelen om te helpen en begrijpen dat heel wat mensen gefrustreerd zijn dat ze nog niet zijn ingezet”, zegt Ann Jansen, directeur Marketing & Communicatie van Rode Kruis-Vlaanderen. “Maar de werking van Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) en Croix Rouge de Belgique (CRB) is vastgelegd in de statuten. Deze bepalen duidelijk dat de bevoegdheid van RKV en CRB zich beperken tot hun eigen grondgebied. Het rampgebied situeert zich in Wallonië, dus CRB heeft daar de leiding en bepaalt wanneer ze externe hulp inroepen. Wij mogen zelf niet zomaar hulp uitrollen of taken opnemen, net zoals we dat ook niet mogen in eender welk ander land.”

Vrijwilligers van het Rode Kruis-Vlaanderen zijn al sinds vrijdag actief in Trooz, Chaudfontaine, Angleur, Pepinster, Esneux (nog andere). Daar hielpen ze onder andere bij reddingswerken en boden ze psychosociale en logistieke bijstand. De crisisvrijwilligers staken al de handen uit de mouwen bij de schoonmaak en het uitdelen van onder andere zaklampen en hygiënekits. Dinsdagochtend kwam de vraag om op te schalen naar 200 vrijwilligers per dag. “Onze opgeleide vrijwilligers zullen mee de coördinatie opnemen om samen met de crisisvrijwilligers ter plaatse taken uit te voeren. De enorme solidariteit die we voelen is echt hartverwarmend. We zullen de vrijwilligers nog hard nodig hebben, niet alleen nu, maar ook de volgende weken en maanden en we hopen dat we ook dan op de vrijwillige inzet mogen rekenen,” besluit Jansen.