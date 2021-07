Londens district stopte seksueel misbruik op 700 kinderen in doofpot

De “doofpotcultuur” die het bestuur van het Londense district Lambeth hanteerde, heeft ertoe geleid dat in de lokale tehuizen meer dan 700 kinderen misbruikt konden worden. Dat blijkt uit een vernietigend rapport dat dinsdag gepubliceerd werd door het onafhankelijke onderzoek naar het seksueel misbruik van kinderen.

Volgens het rapport kon er decennialang seksueel misbruik plaatsvinden in vijf kindertehuizen in het district in de Britse hoofdstad. In een van de tehuizen hebben sinds de jaren 1960 maar liefst 500 voormalige bewoners beschuldigingen geuit tegen in totaal 177 werknemers. Maar de klachten die door de kinderen werden ingediend, werden bijna systematisch afgewezen. Slechts één keer werd een disciplinaire maatregel genomen tegen een hooggeplaatst personeelslid.

Het district heeft toegestaan dat misbruik en seksueel geweld in de inrichtingen kon “gedijen”, door geen actie te ondernemen tegen bekende daders, zo vermeldt het rapport. Lambeth plaatste “kwetsbare kinderen op het pad” van zedendelinquenten, die infiltreerden in kindertehuizen en pleegzorg, wat leidde tot “verwoestende, levenslange gevolgen voor hun slachtoffers”.

Medewerkers “behandelden kinderen in tehuizen alsof ze waardeloos waren” en bleken “een harteloze minachting te tonen voor de kwetsbare kinderen, terwijl ze betaald werden om voor hen te zorgen”, luidt het voorts.

Claire Holland, de huidige voorzitter van de districtsraad, heeft zich namens Lambeth verontschuldigd bij de slachtoffers. “De raad was verantwoordelijk voor hun zorg en hun bescherming, maar heeft gefaald. Dit had ernstige gevolgen,” zegt Holland.

In het rapport wordt ook aan de politie gevraagd om minstens één dossier uit 1977 te heropenen. De zaak gaat over een kind dat toen dood werd aangetroffen in een badkamer. De districtsraad had voor de autoriteiten verzwegen dat het kind eerder een van de verzorgers had beschuldigd van seksueel misbruik.