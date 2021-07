Vlaamse vrijwilligers nu toch welkom in overstromingsgebied: vanaf morgen roept Rode Kruis er elke dag 200 op

14.000 Vlamingen gaven zich op om als vrijwilliger te gaan helpen in het overstroomde Wallonië. Croix-Rouge de Belgique, dat de hulpacties coördineert, heeft er nog maar 144 opgeroepen. Dat wekt Vlaamse wrevel. Maar San­drine Devers, woordvoerster van Croix-Rouge, stelt gerust: “Jullie zullen kunnen komen. Alleen duurt het even eer we de hulpvragen gematcht hebben met de helpers. Maar vanaf morgen zullen we dagelijks 200 Vlaamse vrijwilligers laten komen.”