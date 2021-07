Door corona en het slechte weer in eigen land, veranderen veel Belgen last minute hun reisplannen. Populaire bestemming Spanje loopt toeristen mis door stijgende coronacijfers. Maar er zijn ook winnaars die nu meer Belgen zien komen.

Niets is nog zoals het was in de reiswereld. Wie vandaag een vakantie in het buitenland boekt wacht vaak lang en stelt zijn reisplannen flexibel bij aan de hand van de snel veranderende coronacijfers ...