Goed nieuws voor Club Brugge: Hans Vanaken keert terug na wekenlange vakantie

Brugge - Een opsteker voor Club Brugge: Hans Vanaken en Eduard Sobol hebben de trainingen hervat. Eind vorige week legde het duo ook al medische en fysieke testen af, waardoor ze in principe inzetbaar zijn voor de verplaatsing naar Union van komende zondag.

Vanaken en Sobol speelden beiden het EK met respectievelijk België en Oekraïne. Door de vroegtijdige uitschakeling van de Rode Duivels kreeg de draaischijf uiteindelijk toch iets meer dan drie weken vakantie, wat overeenstemt met de jongens die na vorig seizoen geen internationale verplichtingen meer hadden. De Rode Duivels werden op 2 juli uitgeschakeld op het EK tegen Italië, daarna gaf Clement Vanaken dus nog een lange vakantieperiode. “Ooit stond ik zes dagen na het WK terug op het veld: dat bleek later geen goed idee”, zei Clement daar tijdens de voorbereiding over.

Mignolet nog enige afwezige

Dinsdag verscheen de dubbele Gouden Schoen dus terug op de groepstraining bij Club in het Belfius Basecamp: samen met Sobol poseerde hij voor de foto. In principe kunnen de twee dus zondag aantreden tegen Union, al zal dat waarschijnlijk nog niet voor de volle 90 minuten zijn aangezien de volledige voorbereiding gemist werd. Dat blauw-zwart terug op Vanaken kan rekenen, is sportief ontegensprekelijk een opsteker.

De enige grote afwezige bij Club is nu nog Simon Mignolet. De Rode Duivel hervatte vorig weekend het keeperswerk buiten na een knieblessure. De komende dagen moet blijken wanneer Mignolet terug in doel kan staan. Het is niet uitgesloten dat Lammens dus ook dit weekend nog keept.