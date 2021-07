Oplichters beduvelen slachtoffers van de watersnood

Het is niet een en al solidariteit in de door overstromingen getroffen gebieden. Er zouden momenteel ook verschillende oplichters op pad zijn die beweren voor 500 euro de elektriciteit en watervoorziening te repareren. Dat schrijven de kranten van Sudpresse.

In Wallonië zitten heel wat gezinnen nog steeds zonder water of elektriciteit. Experten van de Waalse intercommunale voor elektriciteit- en gasvoorziening RESA gaan dezer dagen van deur tot deur om de schade op te meten. Oplichters hebben daar een opportuniteit in gezien. Zij doen zich voor als een expert en vragen 500 euro cash voor de herstelling van de infrastructuur. Maar die herstelling gebeurt niet.

Voorlopig zouden er enkel meldingen zijn binnengekomen vanuit de Luikse gemeente Chênée. Het is onduidelijk of de oplichters ook op andere plaatsen actief zijn. De Waalse intercommunale waarschuwt daarom mensen in de getroffen regio. “RESA vraagt nooit geld. De rechte RESA-personeelsleden zijn gekleed in het uniform van de intercommunale en hebben een legitimatiebewijs”, klinkt het.