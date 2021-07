Griekenland zoekt moordenaar van geliefde zeehond

De Griekse autoriteiten zijn op zoek naar de moordenaar van Kostis, een jonge zeehond die de mascotte was geworden van het eiland Alonissos. Kostis werd afgelopen weekend dood teruggevonden en zou opzettelijk doodgeschoten zijn.

Het geliefde dier was in 2018 als pup gered door een visser na een storm en werd naar hem vernoemd. De Griekse beschermingsorganisatie voor monniksrobben MOm zorgde daarna vier maanden voor het diertje, dat wees was geworden, tot het vrijgelaten werd in het nationale marinepark Alonissos en Noordelijke Sporaden.

De organisatie zegt in een verklaring dat de “onschuldige” Kostis “van dichtbij geëxecuteerd is met een harpoen”. Aan de BBC verklaarde woordvoerder Dimitris Tsiakalos dat de speer vermoedelijk van een boot afgeschoten werd.

Bedreigd

Kostis was een Mediterrane monniksrob, waarvan er maar zo’n 500 à 700 in het wild leven. De met uitsterven bedreigde zeehonden zijn beschermd onder de Griekse wet, maar vissers beschouwen de roofdieren als concurrenten.

MOm vraagt iedereen die informatie heeft over de feiten die te delen met de politie, en zegt klacht te zullen indienen tegen de verantwoordelijke(n) van de moord. Ook de beheerders van het marinepark dienen een klacht in. MOm heeft het over een “idiote”, “immorele en criminele” daad die de inwoners en bezoekers van Alonissos schokt.

De sociale Kostis werd nog vaak gespot bij het eiland en ging soms op boten in de haven van Alonissos liggen. Op Facebook delen tal van mensen hun verdriet en verontwaardiging om zijn dood.